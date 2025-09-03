Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon

Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour remercier le Chef de l’Etat Patrice Talon pour ses actions à la tête du Bénin à l’issue de deux mandats. C’est à l’initiative de mouvements de jeunes, d’organisations politiques et de citoyens engagés.

Les deux mandats du Chef de l’Etat Patrice Talon sont marqués par des réformes audacieuses, des investissements massifs dans les infrastructures, l’assainissement de l’économie, la digitalisation de l’administration et la modernisation de plusieurs secteurs clés comme la santé, l’éducation et la sécurité. Des populations d’Abomey, Ouidah, Lokossa et Djougou et Kandi envisagent de rendre hommage au président Talon à travers des marches dans les villes du Bénin.

Pour les initiateurs, ces marches constituent également une occasion de réaffirmer leur attachement aux idéaux de développement prônés par le président Patrice Talon et d’encourager la continuité du programme en cours. Ce sera un acte de remerciement pour une gouvernance qui a changé l’image du Bénin. Ces initiatives de reconnaissance populaire traduisent l’impact des actions gouvernementales sur les populations.

