Des malfrats en fuite après des échanges de tirs avec la Police

La Police républicaine a déjoué dans la nuit du mercredi 11 février 2026, un braquage à Gouka, une localité de la commune de Bantè, dans le département des Collines.

Un braquage déjoué à Gouka, mercredi 11 février 2026. Dans cette localité de la commune de Bantè, des coups de feu ont été entendus à hauteur de l’hôpital de zone d’Agoua. Alertée par la population, l’équipe de patrouille du commissariat de la localité s’est rendue sur les lieux. La course poursuite engagée contre les malfrats selon une source policière, a amené ceux-ci à s’engager sur la voie vicinale menant vers le village Koko pour échapper aux forces de l’ordre. Surpris en brousse par la présence d’une autre équipe, la bande a ouvert le feu pour faire diversion. Mais ils ont été très vite déroutés par la puissance des tirs des forces de sécurité, abandonnant sur les lieux, 03 motos de marque Bajaj et une Haojoue X-press.

La battue lancée par les unités de police jusqu’au petit matin a permis de retrouver sous des anacardiers une arme à feu, 02 paires de chaussures et du numéraire. Des traces de sang répandues au sol selon la Police, laissent penser que l’un des malfaiteurs a été grièvement atteint par balle lors de la riposte.

Toutes les unités de Police des Collines restent mobilisées pour retrouver les malfrats.

F. A. A.

16 février 2026 par ,