Des lampadaires solaires pour Aplahoué

La ville d’Aplahoué, dans le département du Couffo, sera bientôt dotée de lampadaires solaires. Un avis d’appel d’offres (AAO) est lancé pour la sélection des entreprises éligibles.

Les problèmes d’éclairage public bientôt conjugués au passé à Aplahoué, ville située dans le département du Couffo. Suite au plan de passation des marchés publics version 1 de cette commune, et publié sur le portail web des marchés publics le 19 février 2025, Aplahoué a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des Fonds FADeC, de ressources pour financer son Plan de développement communal ; et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds, pour effectuer des paiements au titre du marché ‘’Acquisition et installation de lampadaires solaires’’.

La commune sollicite à cet effet, des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser le marché d’acquisition et d’installation de lampadaires solaires dans la commune d’Aplahoué.

La prestation est en seul lot.

La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, concerne tous les candidats éligibles, remplissant les conditions définies dans le dossier d’appel d’offres ouvert, et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de ladite loi.

L’Avis d’appel d’offres

