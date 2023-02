Des kits alimentaires et non alimentaires offerts aux sinistrés de 2022

A Parakou, une commune du département du Borgou, les victimes d’inondation de l’année 2022 ont reçu l’assistance du gouvernement, vendredi 10 février 2023.

Des lots de kit non alimentaire composé de tôle et de pointes galvanisées, de nattes et des moustiquaires et de kit alimentaire composé de cartons de pâtes alimentaires, boîtes de sardine, paquets de sucre, de bidons d’huile végétale, de sacs de maïs et de sorgho ont été remis aux sinistrés des inondations de 2022 à Parakou.

La cérémonie de remise présidée par le préfet du Borgou Djibril Mama Cissé et le maire de Parakou Inoussa Zimé Chabi s’est tenue, vendredi 10 février 2022, à la maire de Parakou.

Les kits ont été acquis grâce à un appui d’un montant de 5 millions FCFA fait à la ville de Parakou. Cette ville fait partie des cinq communes (Parakou, Pèrèrè, Tchaourou, Sinendé et Nikki) les plus touchées lors des inondations de 2022.

Le préfet a invité le maire à prendre les dispositions pour la remise des dons aux réels bénéficiaires. « Je voudrais également vous demander de sensibiliser les populations à ne pas construire dans les marécages, car même si le risque est incertain, il est important de le prévenir », a ajouté le préfet Djibril Mama Cissé.

Au nom des bénéficiaires, Salifou Yaya a remercié le maire, le préfet et surtout le gouvernement pour le don. « Les autres sinistrés et moi sommes très contents et ravis, nous promettons que ces kits iront dans nos familles respectives », a assuré le porte-parole des sinistrés.

M. M.

13 février 2023 par ,