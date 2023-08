Des juristes convoquent la HAAC devant la Cour constitutionnelle

Cinq (05) juristes ont déposé un recours contre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à la Cour constitutionnelle suite à la suspension jusqu’à nouvel ordre de tous les médias du groupe de presse ‘’ La Gazette du Golfe ‘’ pour « violation des dispositions des articles 29, 36 et 211 du code de l’information et de la communication, celles des articles 2 et 10 du code de déontologie et de la presse béninoise et les dispositions des conventions signées ».

Un recours a été déposé au secrétariat de la Cour constitutionnelle, jeudi 10 août 2023, à la suite de la suspension de tous les médias du groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe ‘’ décidée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) le 08 août 2023.

Les juristes Landry Angelo Adélakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houeto, Fréjus Atindoglo et Conaïde Akouedenoudjè dénoncent une décision « quasi-extrême, en violation des principes et valeurs démocratiques et donc attentatoire aux libertés fondamentales et surtout au droit à l’information et la liberté de presse, pierre angulaire de toute démocratie sérieuse ».

Les requérants demandent à la haute juridiction de déclarer contraire à la constitution, la décision de la HAAC.

Les violations pour lesquelles le groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe ‘’ est mis en cause ont été relevées à la suite de publication sur la crise au Niger. Le groupe est accusé de faire l’apologie des coups d’État.

M. M.

11 août 2023 par ,