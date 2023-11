Des journées de la fonction publique à Parakou et à Djakotomey

Les départements du Borgou et du Couffo accueillent du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023, des "Journées de la Fonction Publique".

« Dans le cadre du suivi et du contrôle de la gestion des carrières des agents de l’Etat aux niveaux sectoriel et départemental, il sera organisé du lundi 06 au vendredi 10 novembre 2023, les "Journées de la Fonction Publique dans les départements du Borgou et du Couffo », annonce un communiqué de la ministre du Travail et de la Fonction Publique. Elles se dérouleront dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique du Borgou, à Parakou et du Couffo à Djakotomey, à partir de 8h 30 mn.

Lors de ces journées, les agents de l’État en service dans ces départements seront sensibilisés sur les prestations offertes par le ministère du Travail et de la Fonction Publique. « Leurs préoccupations seront recensées et traitées sur place, dans la mesure du possible », a indiqué la ministre Adidjatou Mathys. Elle invite les agents concernés à prendre activement part aux journées. « Les mêmes journées à l’intention des agents de l’État en service dans les autres Départements, seront organisées ultérieurement », informe-t-elle.

5 novembre 2023