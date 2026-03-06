Des journalistes outillés pour une couverture responsable en période électorale

La Directrice de Cabinet du Président de la HAAC, Katia Kérékou Laourou, a clôturé, jeudi 5 mars 2026, la formation itinérante sur la couverture médiatique de l’élection présidentielle organisée au profit des professionnels des médias de la zone sud avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Des journalistes ont pris part, du 2 au 5 mars, à une formation sur la couverture médiatique de l’élection présidentielle de 2026. Avec des experts, ils ont échangé sur plusieurs thèmes : les médias en période électorale ; la feuille de route du reporter en période électorale ; les défis de la logistique électorale. Les discussions ont également porté sur la centralisation des résultats électoraux dans le cadre de la présidentielle ; le contentieux électoral de la présidentielle devant la Cour constitutionnelle du Bénin ; le contentieux répressif et les infractions électorales ; la gestion des réseaux sociaux, le traitement des sources et les exigences déontologiques.

« La formation s’achève, mais la mission continue. Les prochaines échéances électorales seront le véritable terrain d’évaluation de nos acquis. Puisse chacun repartir avec la ferme conviction d’exercer son métier avec encore plus de rigueur, d’éthique et de professionnalisme », a déclaré le Secrétaire général de la HAAC, François Awoudo.

Selon la Directrice de Cabinet du Président de la HAAC, Katia Kérékou Laourou, ce séminaire ne doit pas rester un simple rendez-vous académique. « Il doit être un point de départ, un engagement renouvelé à faire des médias béninois des références en matière de responsabilité, d’éthique et de crédibilité durant les échéances électorales à venir », a-t-elle indiqué.

Fidèle à sa mission de régulation et d’accompagnement, poursuit la Directrice de Cabinet, la HAAC continuera d’œuvrer aux côtés des professionnels des médias pour garantir un environnement médiatique libre, pluraliste et responsable. « Je formule le vœu que chacun de vous reparte enrichi, déterminé et conscient du rôle stratégique qui est le sien dans la consolidation de notre démocratie », a-t-elle déclaré.

Les professionnels des médias ont salué l’initiative de la HAAC. « La formation me prépare à mieux couvrir la présidentielle du 12 avril prochain. J’apprécie énormément la qualité des formateurs et le contenu de leurs communications. Je retiens de cette formation que les règles déontologiques et éthiques du journalisme doivent être de mise en cette période électorale, très sensible pour la stabilité du pays », a déclaré Judicaël Kpehoun, journaliste à Banouto et fact-checker à Badona.

Pour Paterne Hounhouenou, journaliste à Tribune de la Capitale, cette formation lui a permis de mieux comprendre le rôle des médias en période électorale. « Cette formation a été enrichissante et m’a donné des clés pour exercer avec plus de professionnalisme et de responsabilité dans un contexte électoral sensible », a-t-il confié.

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, cette formation apparaît comme une étape importante pour préparer les journalistes à assurer une couverture médiatique responsable, respectueuse des règles déontologiques et favorable à un climat électoral apaisé.

