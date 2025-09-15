Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou

Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États membres de l’UEMOA sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l’Union. L’ouverture de cette session a eu lieu ce lundi 15 septembre 2025, à l’hôtel Azalai de Cotonou en présence du coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA, Léonard Dossou et du Représentant de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yaovi Batchassi.

Renforcer les capacités des journalistes des États membres de l’UEMOA sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques. C’est l’objectif de la session de formation organisée par la Commission de l’UEMOA dans le cadre du partenariat avec la Plateforme des Médias de l’UEMOA. Procédant à l’ouverture de la session, le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yaovi Batchassi a salué l’excellent partenariat entre la Plateforme des Médias de l’UEMOA et la Commission de l’UEMOA depuis 2021. Cette session, informe-t-il, permet entre autres de rappeler les missions de l’UEMOA. Il s’agit également de présenter aux journalistes la Vision Prospective 2040 de l’UEMOA et le Plan Stratégique 2025-2030 de la Commission « IMPACT 2030 » et d’aborder les problématiques liées à la gouvernance économique, les indicateurs et les politiques économiques. « La vulgarisation de ces deux documents se poursuit et nous saisissons l’occasion de la présente session pour partager avec l’ensemble des représentants des médias ici présents les grands chantiers qui seront conduits en vue de la transformation structurelle des économies de notre espace communautaire », a déclaré Yaovi Batchassi.

Dans son discours, le coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA, Léonard Dossou a salué l’engagement de la Commission à impliquer les médias dans le processus d’intégration, tout en insistant sur la nécessité d’un renforcement des compétences des journalistes économiques. « Nous devons être mieux préparés pour décrypter les politiques communautaires, éclairer l’opinion publique et accompagner l’intégration régionale », a-t-il déclaré.

Léonard Dossou est revenu sur le premier colloque sous-régional tenu en juin dernier à Abidjan. Cette rencontre, axée sur le journalisme économique dans l’espace UEMOA a abouti à une feuille de route ambitieuse et structurée en cinq axes prioritaires (formation continue des journalistes ; diagnostic approfondi du secteur ; encadrement éthique et déontologique ; mise en place de modèles économiques durables pour la presse économique ; et une coopération renforcée entre les institutions communautaires et les médias). Il a plaidé pour une mise en œuvre rapide de ces recommandations, appelant notamment à intégrer dans les programmes de formation des modules sur la macroéconomie, l’analyse budgétaire, l’intelligence artificielle, le datajournalisme et le fact-checking. « De même, il importe de lancer sans délai l’étude régionale sur la presse économique dans l’UEMOA », a ajouté le coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA.

Le forum west Africa Eco attendu en 2026

Léonard Dossou a saisi l’occasion pour solliciter l’accompagnement de la Commission et des partenaires à l’organisation du Forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (west Africa Eco Forum). Porté par la Plateforme Médias UEMOA et coorganisé avec la Commission de l’Union, ce forum se tiendra en 2026 autour du thème : « Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest ». « Le west africa Eco Forum (FIPE-UEMOA) sera une plateforme stratégique pour renforcer la capacité analytique et la qualité de la presse économique ; stimuler les investissements publics et privés par une meilleure information des investisseurs et valoriser les réussites locales et déconstruire les stéréotypes négatifs sur l’Afrique de l’Ouest », a soutenu le coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA.

La session de formation des journalistes des Etats-membres de l’UEMOA est animée par le Professeur Albert Honlonkou, Agrégé des Sciences Economiques. Elle prend fin ce vendredi 19 septembre 2025.

Akpédjé Ayosso

15 septembre 2025 par ,