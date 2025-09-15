lundi, 15 septembre 2025 -

600 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Session de renforcement de capacités

Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou

(Les participants outillés sur les politiques, gouvernance et chantiers de l’Union)




Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États membres de l’UEMOA sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l’Union. L’ouverture de cette session a eu lieu ce lundi 15 septembre 2025, à l’hôtel Azalai de Cotonou en présence du coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA, Léonard Dossou et du Représentant de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yaovi Batchassi.

Renforcer les capacités des journalistes des États membres de l’UEMOA sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques. C’est l’objectif de la session de formation organisée par la Commission de l’UEMOA dans le cadre du partenariat avec la Plateforme des Médias de l’UEMOA. Procédant à l’ouverture de la session, le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yaovi Batchassi a salué l’excellent partenariat entre la Plateforme des Médias de l’UEMOA et la Commission de l’UEMOA depuis 2021. Cette session, informe-t-il, permet entre autres de rappeler les missions de l’UEMOA. Il s’agit également de présenter aux journalistes la Vision Prospective 2040 de l’UEMOA et le Plan Stratégique 2025-2030 de la Commission « IMPACT 2030 » et d’aborder les problématiques liées à la gouvernance économique, les indicateurs et les politiques économiques. « La vulgarisation de ces deux documents se poursuit et nous saisissons l’occasion de la présente session pour partager avec l’ensemble des représentants des médias ici présents les grands chantiers qui seront conduits en vue de la transformation structurelle des économies de notre espace communautaire », a déclaré Yaovi Batchassi.

Dans son discours, le coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA, Léonard Dossou a salué l’engagement de la Commission à impliquer les médias dans le processus d’intégration, tout en insistant sur la nécessité d’un renforcement des compétences des journalistes économiques. « Nous devons être mieux préparés pour décrypter les politiques communautaires, éclairer l’opinion publique et accompagner l’intégration régionale », a-t-il déclaré.

Léonard Dossou est revenu sur le premier colloque sous-régional tenu en juin dernier à Abidjan. Cette rencontre, axée sur le journalisme économique dans l’espace UEMOA a abouti à une feuille de route ambitieuse et structurée en cinq axes prioritaires (formation continue des journalistes ; diagnostic approfondi du secteur ; encadrement éthique et déontologique ; mise en place de modèles économiques durables pour la presse économique ; et une coopération renforcée entre les institutions communautaires et les médias). Il a plaidé pour une mise en œuvre rapide de ces recommandations, appelant notamment à intégrer dans les programmes de formation des modules sur la macroéconomie, l’analyse budgétaire, l’intelligence artificielle, le datajournalisme et le fact-checking. « De même, il importe de lancer sans délai l’étude régionale sur la presse économique dans l’UEMOA », a ajouté le coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA.

Le forum west Africa Eco attendu en 2026

Léonard Dossou a saisi l’occasion pour solliciter l’accompagnement de la Commission et des partenaires à l’organisation du Forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (west Africa Eco Forum). Porté par la Plateforme Médias UEMOA et coorganisé avec la Commission de l’Union, ce forum se tiendra en 2026 autour du thème : « Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest ». « Le west africa Eco Forum (FIPE-UEMOA) sera une plateforme stratégique pour renforcer la capacité analytique et la qualité de la presse économique ; stimuler les investissements publics et privés par une meilleure information des investisseurs et valoriser les réussites locales et déconstruire les stéréotypes négatifs sur l’Afrique de l’Ouest », a soutenu le coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA.

La session de formation des journalistes des Etats-membres de l’UEMOA est animée par le Professeur Albert Honlonkou, Agrégé des Sciences Economiques. Elle prend fin ce vendredi 19 septembre 2025.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le Bénin n’est pas un pays très endetté (Blaise Ahouantchédé)


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Contrairement à ce que pensent certains acteurs, le Bénin selon Blaise (…)
Lire la suite

Les acteurs du commerce transfrontalier sensibilisés sur le certificat (…)


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

UBA s’engage à hauteur de 20,5 milliards KES dans le programme de (…)


12 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur Général du Groupe/Directeur Général Exécutif de United (…)
Lire la suite

MTN facilite l’accès aux Smartphones avec une nouvelle offre


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, l’opérateur GSM, MTN accorde désormais la possibilité à tous (…)
Lire la suite

Le Budget 2026 axé sur l’industrialisation et l’innovation


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de loi de finances 2026 prévoit le renforcement des (…)
Lire la suite

Près de 3 800 milliards FCFA pour les finances publiques


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, ce mercredi 10 (…)
Lire la suite

Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque (…)
Lire la suite

Le Bénin importe 81,1 milliards FCFA de riz indien en 3 mois


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les (…)
Lire la suite

Les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de (…)
Lire la suite

Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah prête serment ce 1er septembre


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar


27 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (…)
Lire la suite

Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, (…)
Lire la suite

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Lire la suite

Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Lire la suite

RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires