Certains jeunes de la commune de Bopa, département du Mono sont activement recherchés par la police. Ils ont agressé en début de semaine, un enseignant du CEG1 de Lobogo, et le surveillant général de l’établissement.

Des jeunes recherchés pour agression à Bopa, dans le département du Mono. Selon Le Grand Mono, les mis en cause auraient exprimé leur désir de converser avec une jeune fille du CEG1 de Lobogo. Celle-ci refuse et retourne en salle. Les jeunes en cause la poursuivent jusqu’en salle.

Le site apprend qu’ils ont été invités à requérir la permission de l’administration de l’établissement avant de converser la jeune fille, mais ils s’y opposent et agressent l’enseignant et le surveillant général.

A l’appel des éléments de la police républicaine, ces jeunes ont pris la clé des champs. L’affaire sera portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de Comé, et une enquête ouverte pour leur interpellation.

F. A. A.

21 octobre 2023 par ,