Des investisseurs du Choiseul Africa Summit 2025 impressionnés par la GDIZ

Les investisseurs participants au Choiseul Africa Summit ont visité la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), dans l’après-midi du mercredi 26 février 2025.

La visite a débuté par une présentation du projet par le Directeur Général du SIPI Bénin. Létondji Béhéton a mis en lumière la vision ambitieuse derrière la GDIZ. L’accent a été mis sur la modernité des infrastructures et la rapidité du développement de la zone. Les investisseurs ont été guidés à travers plusieurs usines, notamment celles de production de textile et de fabrication de carreaux, où la qualité des machines, des formations et des processus a particulièrement attiré leur attention.

Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul, a exprimé son enthousiasme en affirmant : « Ce projet est gigantesque. Nous avons l’impression d’être en Chine, voire même mieux. Il a salué l’excellence de la formation du personnel, la propreté et la modernité des usines. Pour lui, la GDIZ représente une véritable opportunité de production et de création d’emplois, et cela au service du développement économique et social du pays.

M. Lorot a aussi souligné l’importance de poursuivre les efforts pour attirer davantage d’investisseurs internationaux afin de faire connaître ce modèle et de renforcer les partenariats économiques régionaux et internationaux. Il a précisé que la zone présente un grand potentiel pour desservir non seulement le marché local et régional, mais également les marchés européens et américains.

Leticia N’CHO TRAORE, directrice générale d’un groupe d’entreprises basé en Côte d’Ivoire, a partagé son ressenti après la visite. Selon elle, ce qu’elle a observé au sein de la GDIZ est une véritable démonstration de ce qu’une gouvernance forte et une vision claire peuvent accomplir. « Avec un peu de vision et de bonne gouvernance, on peut réaliser des choses que l’on envie aux autres », a-t-elle confié, impressionnée par le respect de l’ensemble de la chaîne de valeur dans les usines visitées.

Elle a également salué le fait que la vision de la zone soit matérialisée et en pleine réalisation, ce qui renforce la crédibilité et l’attractivité de l’ensemble du projet.

Le Choiseul Africa Summit 2025 réunit du 26 au 28 février 2025 à Cotonou 350 décideurs qui explorent des opportunités économiques du Bénin et des partenariats stratégiques dans divers secteurs porteurs de croissance.

M. M.

27 février 2025 par ,