Des investisseurs de la Lettonie au Bénin en avril

Une délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie conduite par le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Lettonie, M. Edgars Rinkevics, séjournera au Bénin les 18 et 19 avril 2023. C’est à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). Voici les secteurs d’activités des investisseurs lettons.

Les entreprises lettones exerçant dans les domaines des équipements médicaux digitalisés, solutions TIC (logiciels de traking de flotte et de carburants, de gestion de dossiers clients etc.), poteaux en bois, numérique, sciences agricoles, médecine, produits alimentaires et luminaires décoratifs seront au Bénin les 18 et 19 avril 2023.

Une rencontre B to B avec la délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie et les entrepreneurs béninois est prévue pour le mercredi 19 avril 2023.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) invitent les cheffes et chefs d’entreprises béninoises désireux de prendre part à ses rencontres B to B à s’inscrire au plus tard le vendredi 14 avril 2023 à 12 heures sur la plateforme : https://forms.office.com/r/fj9vBtpnHJ

La Lettonie est un pays de l’Europe du Nord et membre de l’Union Européenne. Les indicateurs macroéconomiques de la Lettonie sont généralement positifs. L’économie lettone est tirée par le secteur des services qui contribue à 64% du PIB et emploie 69% de la population active. Grâce à sa réglementation fiscale attrayante, la Lettonie a développé un vaste secteur des services financiers. Les transports et les TIC sont également des activités importantes pour l’économie du pays. Les transports, en particulier, contribuent à 7,3 % du PIB et emploient plus de 8 % de la main-d’œuvre.

M. M.

11 avril 2023 par ,