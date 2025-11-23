dimanche, 23 novembre 2025 -

468 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Royaume du Maroc

Des investisseurs américains explorent les potentialités de Dakhla




Des investisseurs américains ont effectué, mercredi, une visite à Dakhla pour explorer le potentiel économique de la région et identifier les secteurs les plus porteurs.

Au cours de la mission effectuée mercredi dans la région Dakhla-Oued Eddahab, la délégation composée d’hommes d’affaires de la ville de Great Neck s’est informée du climat des affaires, des infrastructures en développement et des perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’accord de jumelage conclu entre les villes de Dakhla et de Great Neck, visant à développer des partenariats économiques et à renforcer la coopération dans une logique de gagnant-gagnant.
L’investisseur américain, Lior Cohen, a indiqué que cette mission a pour objectif de “développer des projets conjoints et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans la région”, soulignant que la délégation souhaite établir des relations économiques durables avec les acteurs locaux de la région.
Un autre investisseur dans le secteur de la santé, Edwin Cohen Azarkian, a indiqué que les conditions favorables constatées lors de sa première visite à Dakhla, conjuguées à la dynamique économique remarquable de la région, l’ont encouragé à revenir pour examiner plus en profondeur les perspectives d’investissement qu’elle offre et identifier les secteurs à fort potentiel de développement.

Le président du Conseil communal de Dakhla, ErraghebHormatallah, a indiqué que la délégation a effectué des visites de terrain incluant le port de Dakhla Atlantique, des exploitations agricoles, des projets d’aquaculture et plusieurs unités industrielles, notant que ces visites ont permis à la délégation américaine de constater de visu la dynamique de développement que connaît la région.

Selon le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Ahmed Ktir, la délégation américaine “s’est dite impressionnée par les avancées significatives réalisées dans la région, notamment en matière d’infrastructures et d’investissements”.
Au cours de la visite, un exposé a été présenté à la délégation sur les atouts économiques de la région, les projets structurants en cours, ainsi que les opportunités d’investissement prometteuses offertes dans plusieurs secteurs.

La délégation américaine a eu des rencontres avec le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, le président du Conseil communal de Dakhla et le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que la présidente régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Un accent a été mis sur les perspectives de coopération économique entre Dakhla et Great Neck, les opportunités d’investissement offertes par la région dans divers secteurs porteurs, ainsi que sur les efforts déployés pour accompagner les investisseurs et renforcer l’attractivité territoriale.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou




La résolution de l’ONU sur Gaza : un tournant pour le Moyen-Orient et (…)


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’approbation par le Conseil de sécurité des Nations Unies d’une (…)
Lire la suite

Visite du n°2 du Vatican au Bénin


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
En visite au Bénin pour l’ordination épiscopale de Mgr Éric Soviguidi, (…)
Lire la suite

Le futur numérique de l’Afrique se discute à Cotonou les 17 et 18 novembre


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur (…)
Lire la suite

« Le Potentiel de l’Industrie Minière Africaine : Nouvelles (…)


11 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 17 octobre, dans la salle de conférence de l’Association Financière (…)
Lire la suite

MAMDANI : LA VRAIE GAUCHE TRIOMPHE À NEW-YORK


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Pierre Guerlain Professeur de civilisation américaine, université (…)
Lire la suite

Réunion au Cabinet Royal sur l’actualisation de l’initiative (…)


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une rencontre de haut (…)
Lire la suite

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Lire la suite

Un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin salue la Résolution (…)


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur du Maroc salue les progrès réalisés par son pays


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin, Doyen du Corps (…)
Lire la suite

Ewaji.com conçue pour inspirer confiance entre entreprises et clients


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une nouvelle ère s’ouvre pour le monde des affaires et de la tech en (…)
Lire la suite

Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026


1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI annonce une avancée historique sur son Sahara


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Roi Mohammed VI s’est adressé, ce vendredi 31 octobre 2025, à son (…)
Lire la suite

Mgr Éric Soviguidi ordonné évêque avant sa mission au Burkina et au Niger


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Après sa nomination au poste de Nonce apostolique au Burkina et au (…)
Lire la suite

Félix Costales Artieda, nouvel ambassadeur d’Espagne au Bénin


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin accueille un nouvel ambassadeur d’Espagne ! Félix Costales (…)
Lire la suite

ePass, l’accès au passeport pour les Béninois de l’étranger


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’effectuer en (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis annoncent l’ouverture d’un consulat à Dakhla


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis réitèrent leur reconnaissance à la souveraineté du Maroc (…)
Lire la suite

SM. le Roi lance les travaux d’un complexe industriel de “moteurs d’avions”


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc se repositionne dans l’industrie aéronautique. Sa (…)
Lire la suite

Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires