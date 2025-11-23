Des investisseurs américains explorent les potentialités de Dakhla

Des investisseurs américains ont effectué, mercredi, une visite à Dakhla pour explorer le potentiel économique de la région et identifier les secteurs les plus porteurs.

Au cours de la mission effectuée mercredi dans la région Dakhla-Oued Eddahab, la délégation composée d’hommes d’affaires de la ville de Great Neck s’est informée du climat des affaires, des infrastructures en développement et des perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’accord de jumelage conclu entre les villes de Dakhla et de Great Neck, visant à développer des partenariats économiques et à renforcer la coopération dans une logique de gagnant-gagnant.

L’investisseur américain, Lior Cohen, a indiqué que cette mission a pour objectif de “développer des projets conjoints et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans la région”, soulignant que la délégation souhaite établir des relations économiques durables avec les acteurs locaux de la région.

Un autre investisseur dans le secteur de la santé, Edwin Cohen Azarkian, a indiqué que les conditions favorables constatées lors de sa première visite à Dakhla, conjuguées à la dynamique économique remarquable de la région, l’ont encouragé à revenir pour examiner plus en profondeur les perspectives d’investissement qu’elle offre et identifier les secteurs à fort potentiel de développement.

Le président du Conseil communal de Dakhla, ErraghebHormatallah, a indiqué que la délégation a effectué des visites de terrain incluant le port de Dakhla Atlantique, des exploitations agricoles, des projets d’aquaculture et plusieurs unités industrielles, notant que ces visites ont permis à la délégation américaine de constater de visu la dynamique de développement que connaît la région.

Selon le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Ahmed Ktir, la délégation américaine “s’est dite impressionnée par les avancées significatives réalisées dans la région, notamment en matière d’infrastructures et d’investissements”.

Au cours de la visite, un exposé a été présenté à la délégation sur les atouts économiques de la région, les projets structurants en cours, ainsi que les opportunités d’investissement prometteuses offertes dans plusieurs secteurs.

La délégation américaine a eu des rencontres avec le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, le président du Conseil communal de Dakhla et le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que la présidente régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Un accent a été mis sur les perspectives de coopération économique entre Dakhla et Great Neck, les opportunités d’investissement offertes par la région dans divers secteurs porteurs, ainsi que sur les efforts déployés pour accompagner les investisseurs et renforcer l’attractivité territoriale.

