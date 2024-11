Des investissements majeurs dans le secteur de l’éducation en 2025

Les grandes priorités du Budget de l’Etat, gestion 2025 ont été présentées, ce mercredi 13 novembre 2024 aux députés à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement compte déployer plusieurs initiatives en 2025 pour améliorer l’accès et la qualité de l’éducation en ce qui concerne le secteur des enseignements maternel et primaire. Ces actions prioritaires incluent la distribution de manuels scolaires et de cahiers d’activités, ainsi que la construction de 1 200 salles de classe pour pallier le manque d’infrastructures dans certaines régions. Un soutien spécifique sera également apporté aux enfants déscolarisés et non scolarisés, avec des actions de prise en charge des frais d’écolage. Le taux de couverture des cantines scolaires sera porté à 100% en milieu rural et à 75% en milieu urbain, selon les prévisions budgétaires.

Le budget 2025 prévoit également des investissements dans l’enseignement secondaire technique et la formation professionnelle. Au programme, la construction et la réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles, la création de 8 écoles des métiers ; la modernisation des 16 Lycées techniques professionnels ; poursuite de la réforme pour moderniser l’EFTP, l’exonération scolaire pour les filles (du 1er et 2nd cycles dans 20 communes pilotes) ; la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des enseignants AME.

Il est envisagé d’atteindre un Taux brut de scolarisation de 58% au 1er cycle.

En ce qui concerne le secteur de l’enseignement supérieur, il est prévu la : création de centres d’excellence ; mise en place d’une plateforme de gestion intégrée et partagée pour les administrations universitaires ; le projet de construction Sèmè City dans la commune de Ouidah (Phase1) et recrutement massif d’enseignants.

400 enseignants seront recrutés en 2025.

L’accent est mis sur des investissements significatifs dans l’éducation dans le Budget 2025. Ce budget, qui s’élève à 3.551 milliards de FCFA, soit une hausse de 11% par rapport à l’an passé, s’inscrit dans une politique ambitieuse de réduction des inégalités, de soutien à l’éducation, et de renforcement des infrastructures.

