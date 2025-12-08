Des instructions pour assister les familles des victimes

Au lendemain du coup d’Etat déjoué par l’Armée béninoise, le chef de l’Etat Patrice Talon et ses ministres ont tenu lundi 8 décembre 2025, une session extraordinaire du Conseil des ministres. Au cours de le rencontre élargie à la hiérarchie militaire et aux ministres conseillers, un point global de la situation a été fait.

Patrice Talon et son gouvernement en session extraordinaire du Conseil des ministres au lendemain du coup de force orchestré par un groupe de mutins. Au cours de la rencontre, le chef de l’Etat a exprimé ses remerciements à l’ensemble du Peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche du pays. Il a félicité à l’occasion l’Armée béninoise et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain.

Des instructions ont été données afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés

en défendant la patrie soient assistées convenablement.

Le président de la République s’est par ailleurs félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d’Ivoire.

Il n’a pas manqué d’inviter le Gouvernement et le Peuple tout entier à voir dans cette épreuve, un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient, qui protège l’ensemble de ses enfants mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes surtout lorsqu’ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays.

Le chef de l’Etat a affirmé sa conviction que le Bénin va poursuivre sa marche vers le progrès et que les filles et fils du pays devront tirer tous les enseignements de ces événements pour qu’ils ne se reproduisent plus jamais.

F. A. A.

8 décembre 2025 par