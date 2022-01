Des infrastructures touristiques prévues à Nikki, Abomey, Ouidah

Des musées seront construits dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), deuxième génération.

Le gouvernement prévoit pour le quinquennat 2021-2026 la Construction du musée de l’épopée des amazones et des rois du Danhomè et la réhabilitation du site palatial environnant ; la Construction du musée Vodun/Orisha à Porto Novo et réhabilitation des musées Adandé et Honmé ; la Construction du nouveau palais du roi de Nikki et de l’arène de la Gaani et gestion de la Route des Tata. Il est également prévu la Construction d’un complexe touristique "Marina" près de la Porte du non-retour à Djègbadji-Ouidah ; l’Aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété, du Complexe balnéaire PLM/Eldorado à Akpakpa et aménagement et protection des côtes ; l’Aménagement de la « route des couvents vodun/Orisha ». Sans oublier la Réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada et la Reconstruction à l’identique de la Cité historique de Ouidah.

