Des infrastructures pour renforcer le système d’alimentation dans l’Ouémé et le Plateau

Ce mercredi 12 mars 2025, le gouvernement a marqué son accord pour la réalisation de systèmes d’approvisionnement en eau potable multi-villages dans les départements de l’Ouémé et du Plateau.

Des infrastructures pour renforcer le système d’alimentation en eau potable dans l’Ouémé et le Plateau. La décision a été prise ce mercredi 12 mars 2025 en Conseil des ministres. Au nombre de 5 selon le communiqué du gouvernement, l’appel d’offres lancé en 2024 pour leur réalisation s’est avéré infructueux. Pour surmonter cette difficulté et favoriser la fourniture à terme de la ressource en eau aux populations à impacter, le gouvernement, détaille le communiqué, a marqué son accord en vue de la contractualisation avec une entreprise spécialisée afin de rattraper le retard engendré par la non attribution du lot visé.

Les ministres concernés ont été instruits à l’effet d’accomplir les diligences nécessaires pour la conclusion et l’exécution du marché dans le délai contractuel de 18 mois.

12 mars 2025 par ,