Des infrastructures à réaliser dans les localités frontalières

Le Conseil des ministres réuni, ce mercredi 22 octobre 2025, a autorisé la construction d’infrastructures socio communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin.

De nouvelles infrastructures sont annoncées dans des localités frontalières du Bénin. L’initiative vise à renforcer la présence de l’État dans ces zones stratégiques, en vue de préserver la sécurité des populations et leur faciliter l’accès aux services sociaux de base.

Les travaux concernent la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classes, d’aires de jeux et de centres de loisirs, ainsi que la réalisation de forages et d’aménagements de voirie.

Le projet prend également en compte la réhabilitation de commissariats, de logements destinés aux enseignants et au personnel de sécurité.

A.A.A

22 octobre 2025 par ,