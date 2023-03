Des hommes armés mis en déroute à Nouari

Un groupe de six hommes armés non encore identifiés ont fait irruption dans le village de Nouari à Matéri dans la nuit du dimanche 5 au petit matin du lundi 6 mars 2023. Les assaillants ont blessé un cultivateur à l’épaule et volé une moto dans une autre maison mais les forces armées ont riposté à temps.

Ce dernier a pris la fuite mais les assaillants ont tiré en sa direction. La victime de 34 ans a été blessé à l’épaule gauche.

Les hommes armés se sont introduits dans une autre maison où ils ont emporté une moto.

Les forces de défense ont fait des tirs de sommation.

Les hommes armés ont pris la clé des champs.

