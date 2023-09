Des hectares de cultures emportées par les eaux à Djougou

A Onkklou, une localité de la commune de Djougou, les populations subissent depuis quelques jours, les affres du phénomène cyclique des inondations. Plusieurs hectares de cultures ont été envahis par les eaux en cette période de crue. Les populations désespérées, implorent l’assistance des autorités à divers niveaux.

Des champs d’igname, de riz, et de légumes emportés par les eaux à Djougou. C’est suite aux inondations auxquelles la commune, la localité de Onklou notamment fait face depuis quelques jours. Ces différentes cultures ont été submergées par les eaux. L’on estime la surface de cultures inondées à des hectares. « On a un huitième d’hectare de grosse butte d’ignames et un huitième d’hectares de jardin où on a mis le piment et le riz qu’on a semé tout ça là est emporté », se désole un agriculteur dans un interview à Bip radio.

Outre les cultures inondées, plusieurs habitations se sont écroulées dans la localité. Désormais sans abris, les populations appellent les autorités au secours.

