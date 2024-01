Des hauts gradés de la police obtiennent leur Brevet

Après 10 mois de formation dans la gestion de guerre et des défis de sécurité de grande envergure, 10 officiers de la police républicaine obtiennent leur Brevet d’études supérieures de sécurité (BESS). La cérémonie de remise de parchemins a eu lieu vendredi 29 décembre 2023, à l’Ecole nationale supérieure de Police républicaine à Porto-Novo.

Des officiers de la police républicaine aguerris pour mieux gérer les questions de sécurité au Bénin. 10 d’entre eux ont obtenu leur Brevet d’études supérieures de sécurité. C’était vendredi 29 décembre 2023, à l’Ecole nationale supérieure de Police républicaine à Porto-Novo.

Les récipiendaires ont été formés pendant les 10 mois qu’a duré la formation, à la gestion d’outil de sécurité et de guerre. On distingue parmi eux, 03 contrôleurs généraux de police, 06 commissaires divisionnaires de police, et 01 commissaire principal de police.

Selon Pamphile Zomahoun, porte-parole des bénéficiaires, la formation a permis à ces officiers de la police, de renforcer leurs aptitudes à la conception, la planification et la conduite des opérations en environnement intégré, multidimensionnel ou multilatéral. Désormais mieux aguerris, ils promettent d’être des acteurs responsables, engagés dans la préservation de la sécurité nationale, et outillés davantage pour l’exercice de responsabilités de haut niveau au sein de la Police républicaine et dans l’administration publique, comme dans les organismes nationaux et internationaux.

Ci-dessous la liste des récipiendaires

– Contrôleurs généraux de police

Pamphile ZOMAHOUN,

André OKOUNDE

Félix Ismaïla ADJANOHOUN

– Commissaires divisionnaires de police

François HOUNKPE,

Martin ALOUKOU,

Pierre LOGO,

Alain BAMENOU,

Raoufou ABIOLA,

André Dah LOKONON

– Commissaire principal de police

Fiacre BEHANZIN.

Ils constituent la première promotion de l’Ecole de guerre de la Police républicaine.

F. A. A.

2 janvier 2024 par ,