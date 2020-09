Des habitations et des hectares de culture détruits à Malanville

La montée des eaux du fleuve Niger fait plusieurs dégâts matériels dans le département de l’Alibori. Plus de 500 habitats et 1700 hectares de culture sont détruits à Malanville, ville du Bénin située au nord-est du pays, au bord du fleuve Niger, à la frontière avec le Niger et à proximité de celle avec le Nigeria.

Selon l’information rapportée par le Parakois, « 540 habitations et 1740 hectares de cultures vivrières et maraîchères sont détruits par les eaux ». Malanville fait partie des communes en alerte orange. A en croire le maire de la commune Guidami Gado, la situation peut virer au rouge dans les prochains jours. La saison pluvieuse entraîne une montée des eaux d’où les dégâts causés par l’inondation.

« Les sinistrés sont hébergés chez leurs voisins », précise l’autorité communale. Le maire lance un appel à la solidarité nationale et internationale au profit des sinistrés.

A.A.A

