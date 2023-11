Des frères devant la justice pour assassinat d’une présumée sorcière

Quatre (4) membres d’une famille sont accusés des faits d’assassinat des suites de soupçon de sorcellerie. Au tribunal de Lokossa, ce vendredi 3 novembre 2023, le ministère public a requis contre trois des accusés, une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Des membres d’une famille accusés des faits d’assassinat et de séquestration. La victime est l’une de leurs sœurs. Les faits remontent en 2017. Selon ‘’Le Matinal’’, la femme est accusée de sorcellerie par ses frères. Les prévenus Casimir, Biscotin, Benoît et Eugène ont séquestré leur sœur. Elle a été conduite chez une autre sœur malade. La victime aurait été maltraitée par ses frères. La dame a été retrouvée six mois après sa séquestration morte et décapitée à Tchito, commune de Lalo.

A la barre, les accusés n’ont pas reconnu les faits. Pour le ministère public, « aucune clémence n’est admissible à l’égard des accusés ». Il a requis contre les accusés Biscotin, Benoît et Eugène la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat. Il demande au juge de condamner le prévenu Casimir à 10 ans de réclusion criminelle.

Selon les avocats des accusés les faits ne sont pas constitués. Ils plaident pour l’acquittement pur et simple de leurs clients. Le dossier a renvoyé dans un mois pour complément d’informations.

A.A.A

