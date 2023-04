Des fraudeurs condamnés, d’autres présentés à la CRIET

Les opérations de lutte contre la fraude sur le réseau et les compteurs électriques de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) portent déjà leurs fruits. Plusieurs fraudeurs ont été condamnés, et d’autres présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La lutte contre la fraude sur le réseau électrique et les compteurs de la SBEE se poursuit. La société invite les abonnés concernés à se dénoncer ou dénoncer les auteurs.

Selon un communiqué de la direction générale, sur un ensemble de deux cent quatorze (214) plaintes portées devant les juridictions compétentes, neuf (09) fraudeurs ont été déjà condamnés au paiement intégral des préjudices subis par la société, et à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 36 mois ; ainsi qu’au paiement d’amendes. Vingt-cinq (25) autres prévenus ont été déjà présentés devant la CRIET et les tribunaux de première instance, et attendent leur sort ; et le reste recherché par les tribunaux et commissariats de la police républicaine du ressort.

La direction générale rappelle par ailleurs que c’est dans le but d’épargner les éventuels clients convaincus de l’existence possible d’une fraude ou d’un mauvais fonctionnement de leur compteur des poursuites judiciaires, qu’elle les invite à venir librement et en toute honnêteté se dénoncer, ou dénoncer les auteurs afin d’éviter de se faire prendre par les équipes en charge du contrôle.

Dans ce cas, prévient-elle, il n’y aura pas de poursuite pénale mais « un appel de consommation » qui sera adressé aux clients concernés.

La Société béninoise d’énergie électrique a enfin adresse ses sincères remerciements à tous les commissariats de police républicaine qui n’ont ménagé aucun effort pour le bon aboutissement des plaintes, et à tous les tribunaux et Cours, pour leur bon sens dans la gestion des procédures.

F. A. A.

