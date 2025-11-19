Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières

Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de nouvelles sessions de perfectionnement technique pour les artisans en 2025. L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres.

Les formations inscrites au volet renforcement des compétences du programme ARCH se poursuivent. Une nouvelle cohorte d’artisans bénéfiera de ces sessions après celles de 2023 et 2024 qui avaient « impacté respectivement 1.720 et 2.676 artisans ».

La nouvelle cohorte concernera « 1.273 autres » bénéficiaires, selon le Conseil desinistres du 19 novembre 2025. Les modules couvriront plusieurs métiers essentiels tels que « les énergies renouvelables photovoltaïques », « le froid et la climatisation », ainsi que la « transformation agroalimentaire ». S’ajoutent la « pâtisserie et boulangerie », la « plomberie », la « mécanique automobile » et la « transformation de lait de vache en fromage ».

Le gouvernement entend ainsi renforcer les compétences dans des domaines à forte demande. Il veut aussi améliorer la qualité des services offerts par les artisans, considérés comme un maillon essentiel du tissu économique.

Pour la mise en œuvre, le Conseil a donné son accord pour la « contractualisation avec divers centres de formation remplissant les conditions fixées ». Le ministre des Affaires sociales et de la Microfinance est chargé de « veiller au respect de leurs cahiers des charges ».

19 novembre 2025 par ,