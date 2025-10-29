mercredi, 29 octobre 2025 -

1347 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Remboursement du solde des cotisations

Des fonds de retraite débloqués pour 504 ex militaires




Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025, de finaliser le remboursement du solde des cotisations de retraite au profit de 504 anciens agents militaires partis volontairement des armées avant d’avoir accompli quinze ans de service.

Fin de la longue attente pour les 504 anciens agents militaires partis volontairement des armées avant d’avoir accompli quinze ans de service.

Le processus de remboursement, amorcé en 2015, avait été suspendu à la suite d’une réquisition judiciaire. À l’époque, sur 835 bénéficiaires identifiés, seuls 331 agents avaient effectivement perçu leur dû.

Ce mercredi 29 octobre 2025, le Conseil des ministres a « marqué son accord pour la mise à disposition des ressources nécessaires » afin de clôturer ce dossier en suspens depuis près d’une décennie.

Selon le compte rendu du Conseil, cette mesure fait suite à « une réclamation formulée par l’Association des agents partis civils et militaires de la Fonction publique ».

Cette décision vise, selon le gouvernement, à permettre aux ex-agents concernés de rentrer enfin en possession de leurs droits sociaux et à « tourner définitivement la page de cette procédure restée inachevée ».

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Reprise des travaux sur l’axe Vakon-Avagbodji-Aguégués


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 octobre 2025, la session (…)
Lire la suite

Listes des candidats retenus au concours de recrutement de 117 agents (…)


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse ce mardi 28 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Les candidats autorisés aux tests de recrutement de 150 agents de douane


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La liste des candidats préselectionnés, à l’issue de la phase sportive, (…)
Lire la suite

Les habitants d’Akpakpa souffrent de pénurie d’eau


24 octobre 2025 par Marina Houénou
Les robinets d’Akpakpa sont à sec. L’eau, source de vie, devient un (…)
Lire la suite

Mgr Eric Soviguidi accueilli au Bénin avant sa mission au Burkina et au (…)


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août (…)
Lire la suite

Deuxième défaite judiciaire pour Boni Yayi et Les Démocrates


23 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour d’Appel de Cotonou a confirmé, le 17 octobre 2025, l’ordonnance (…)
Lire la suite

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés pour la (…)


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a publié, ce 23 (…)
Lire la suite

Michel Sodjinou présent à la Cour, l’audience renvoyée à 16 h


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le recours en annulation du parrainage du député Michel Sodjinou déposé (…)
Lire la suite

Liste des DSI, DST, PRMP et Secrétaires administratifs présélectionnés


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les résultats de la phase d’étude de dossiers de l’appel à candidatures (…)
Lire la suite

Le combat de l’Observatoire du Sahara et du Sahel pour un aquifère plus (…)


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les représentants de sept pays africains sont réunis à Cotonou, du 22 (…)
Lire la suite

227 personnes à indemniser pour le projet Banikoara-Kérémou-Frontière


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé l’indemnisation de 227 personnes (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni mercredi 22 octobre 2025, sous la (…)
Lire la suite

Des proches de Boni Yayi se font passer pour des « Sages » de Parakou


22 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans la journée du 21 Octobre 2022, une vidéo a fait le tour des (…)
Lire la suite

Boni Yayi et le duo candidat des Démocrates convoqués à la Police (…)


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Trois figures de l’opposition sont attendues ce mercredi 22 octobre (…)
Lire la suite

Voici la liste des admissibles convoqués pour la visite médicale


21 octobre 2025 par Marc Mensah
95 candidats ont été déclarés admis au concours direct de recrutement (…)
Lire la suite

ARREC 2025 : Cotonou devient le carrefour de la régulation énergétique


20 octobre 2025 par La Rédaction
Le Président de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de (…)
Lire la suite

Le gardien d’un magasin tué par des cambrioleurs


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le magasin MAD SARL à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi a été (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires