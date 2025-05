Des feux tricolores installés au carrefour Adjaha

Le carrefour Adjaha, l’un des plus fréquentés de la ville de Cotonou vient d’être doté de feux tricolores.

Un ouf de soulagement pour les usagers du carrefour Adjaha situé à Fidjrossè, dans le 12e arrondissement de Cotonou. Des feux tricolores sont désormais installés à ce rond-point. L’installation des feux tricolores à ce carrefour vise à améliorer la fluidité du trafic et à réduire les embouteillages fréquents et les accidents observés, notamment aux heures de pointe. Cela constitue une avancée significative.

Depuis quelques jours, les usagers sont guidés de manière automatique, ce qui permet un respect plus strict des règles de circulation. Plusieurs conducteurs et riverains n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. « Les matins et les soirs aux heures de sortie, ce sont les agents de police qui régulaient la circulation à ce carrefour. Avoir des feux tricolores ici, c’est un soulagement pour nous », a confié Léonce, un conducteur de taxi-moto.

« Avant, c’était vraiment difficile de traverser ce carrefour sans perdre du temps. Maintenant, tout est plus fluide », témoigne Rodrigue, un conducteur de taxi-moto.

Pour une revendeuse non loin du carrefour Adjaha, avec l’installation des feux tricolores, la circulation est plus disciplinée.« Les véhicules roulaient dans tous les sens. Avec les feux, on peut traverser plus facilement et en toute sécurité » , a indiqué dame Bernadette.

« Avec les feux, chacun sait quand il faut avancer ou s’arrêter. C’est plus simple et moins stressant », a affirmé l’étudiant Justin Alohou. Au carrefour Agla Akplomey, le constat est le même. Des feux tricolores ont été aussi installés afin de faciliter la circulation aux usagers de la route.

Les agents de la police républicaine veillent désormais à faire respecter le nouveau dispositif. L’installation des feux tricolores est une avancée vers une meilleure gestion du trafic urbain et une circulation plus sécurisée pour tous.

A.A.A

28 mai 2025 par ,