Des faux comptes Facebook au nom du maire de Lalo

Le maire de la commune de Lalo, William Fangbédji, vient d’alerter sur l’existence de comptes fictifs créés en son nom par des individus non encore identifiés dans le but d’escroquer les populations.

« Il m’est revenu de constater que des individus non encore identifiés, créent des comptes fictifs en mon nom avec mes photos et tentent d’escroquer les populations en leur faisant la promesse d’un certain accompagnement financier. Je voudrais rappeler à tous que jusqu’à ce jour, je n’ai aucun compte sur réseau social en ligne Facebook qui soit opérationnel. Mieux, je n’échangerai d’un quelconque projet de financement de quelle que manière que ce soit sur Facebook avec qui que ce soit », a alerté William Fangbédji, dans un communiqué.

Le maire de Lalo exhorte les populations à la vigilance face à de tels actes. Les dispositions sont prises pour identifier et punir les personnes impliquées dans ces actes répréhensibles au regard de la loi, précise le communiqué.

M. M.

17 juillet 2021 par