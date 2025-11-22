Des faux billets de FCFA et dollars saisis chez un escroc

Une opération conjointe menée dimanche 16 novembre 2025 à Abomey, par les commissariats de Cana, Djègbé, Hounli et le Peloton de Surveillance et d’Intervention du Zou, a permis l’arrestation d’un individu qui a escroqué un étranger en lui miroitant un " portefeuille magique".

Un ressortissant malien vivant à Port-Gentil, au Gabon a rencontré, sur Facebook, un Béninois qui lui a promis un “portefeuille magique”. Une arnaque bien connue dans la sous-région. Le Malien quitte le Gabon le 13 novembre et arrive à Cotonou. Le suspect l’accueille et le conduit dans un hôtel à Zounzonmè, à Abomey.

Avec l’aide de quatre complices, l’escroc lui soutire 904.000 FCFA. Une partie, soit 504.000 FCFA, est transférée via mobile money. Le reste est remis en espèces pour des rituels fictifs. Les arnaqueurs réclament ensuite 2,5 millions FCFA supplémentaires. La victime, incapable de payer, décide de regagner Cotonou pour chercher de l’aide auprès de ses compatriotes.

Le samedi 15 novembre, dans un taxi, il raconte son malaise à des passagers. Ceux-ci l’orientent vers le commissariat de Cana. L’homme dépose immédiatement une plainte.

Le lendemain, les policiers tendent un piège au suspect. Il est arrêté dans la soirée près de l’école Sino-Béninoise d’Abomey. Les perquisitions révèlent une caisse contenant vingt-six faux billets de 10.000 FCFA et vingt-six faux billets de 100 dollars américains.

Les recherches continuent pour retrouver les autres complices encore en fuite, a informé la Police.

M. M.

22 novembre 2025 par ,