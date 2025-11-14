A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti d’opposition Les Démocrates (LD) ont officiellement rejoint, mercredi 12 novembre 2025, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Le président de l’UP-R, Joseph Fifamin Djogbénou, a reçu dans la matinée du mercredi 12 novembre 2025, des membres du parti Les Démocrates (LD) de la commune de Bantè. Ces ex-Démocrates ont rejoint l’UP-R. Un choix que le président de l’UP-R juge « responsable » et inscrit dans une dynamique de « construction politique ». Il

M. Djogbénou a mis en avant leur volonté d’agir pour un développement durable et le bien-être collectif.

Les nouveaux adhérents ont exprimé leur satisfaction de rejoindre une formation dont ils disent partager la vision. Pour eux, l’UP-R représente aujourd’hui une voie de réalisme politique et de dialogue. Ils assurent vouloir contribuer à promouvoir les valeurs de progrès, d’unité et de solidarité à Bantè et au-delà.

