Des études pour relancer la filière bovine au Bénin

Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la réalisation des études techniques, économiques et financières, topographiques, environnementales et sociales relatives au développement de la filière bovine.

La filière bovine du Bénin est considérée comme un pilier stratégique de développement rural, de création d’emplois et de sécurité alimentaire. Le gouvernement béninois envisage donc de structurer une nouvelle organisation afin de faire face aux difficultés rencontrées dans l’expression de son plein potentiel. Il s’agit entre autres de la faible productivité du cheptel et les rendements limités, l’insuffisance d’infrastructures modernes d’engraissement, d’abattage, de transformation et de distribution ainsi que la fragmentation de la chaîne de valeur.

C’est dans cet élan qu’une société brésilienne spécialisée en la matière a été identifiée comme partenaire pour la réalisation des études techniques et économiques sur le site de la ferme d’élevage de l’Okpara.

« Les études topographiques quant à elles, sont confiées à l’Institut géographique national tandis que celles d’impact environnemental et social, qui s’étendront sur un premier périmètre de 20 000 hectares, seront conduites par une autre entreprise qui en a l’expertise », précise le gouvernement.

Marina HOUENOU (Stag)

25 septembre 2025 par ,