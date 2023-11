Des études pour l’opérationnalisation de l’IA et des Mégadonnées au Bénin

Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la réalisation des études de faisabilité et définition de projets dans le cadre de l’opérationnalisation de la Stratégie nationale de l’Intelligence artificielle et des Mégadonnées. C’est en Conseil des ministres mercredi 09 novembre 2023.

A la suite de l’approbation de la Stratégie nationale de l’Intelligence artificielle et des Mégadonnées lors du conseil des ministres du 18 janvier dernier, le gouvernement a marqué son accord pour la réalisation des études de faisabilité et définition de projets dans le cadre de l’opérationnalisation de ladite Stratégie. C’est lors du conseil des ministres de ce mercredi 08 novembre 2023.

La Stratégie nationale de l’Intelligence artificielle et des Mégadonnées est axée sur quatre programmes dont la mise en œuvre est liée à la réalisation d’études de faisabilité afin d’élaborer de façon détaillée le contenu des projets et activités à conduire dans des conditions adéquates aux plans technique, juridique, économique, financier et social.

Selon le Conseil des ministres, les études de faisabilité « porteront sur : l’intégration dans le système éducatif des formations de base et continues, spécifiques en programmation, base des langages d’intelligence artificielle et gestion des mégadonnées ; l’équipement des structures de formation (universités, instituts et centres de formation et de recherche) pour la prise en charge de projets en intelligence artificielle et mégadonnées et promotion des partenariats dans le domaine ; l’adoption de règlementations encadrant les questions d’éthique et de responsabilité dans le domaine de l’intelligence artificielle et la création d’un environnement contrôlé de développement des initiatives y relatives ; la mise en place et le déploiement de programmes de renforcement de capacités des acteurs publics et privés ainsi que des usagers sur l’intelligence artificielle ».

La réalisation de ces études de faisabilité permettra de disposer des fiches détaillées par programme et de passer directement à la mise en œuvre des projets, a précisé le Conseil des minsitres.

Le Conseil a chargé le ministre du Numérique et de la Digitalisation pour le suivi dans le cadre de la contractualisation avec le cabinet retenu.

M. M.

8 novembre 2023 par