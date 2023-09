Des équipes de sauvetage britanniques déployées au Maroc

Le Royaume-Uni vient de déployer des équipes de recherche et de sauvetage au Maroc suite au tremblement de terre de vendredi dernier.

Soixante spécialistes britanniques de recherche et de sauvetage, quatre chiens de recherche et du matériel de sauvetage sont déployés au Maroc à la suite du séisme, qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et matérielles.

Une équipe médicale d’urgence est déjà sur le terrain pour évaluer la capacité de soins de santé existante et l’étendue des dégâts.

Les autorités des deux pays dont les ministres des Affaires étrangères britannique et marocain sont en contact étroit pour suivre l’évolution de la situation.

Le Royaume-Uni fait partie des premiers pays à avoir déployé immédiatement des équipes d’intervention d’urgence sur le terrain pour contribuer aux efforts de sauvetage menés par le Maroc. L’équipe a commencé à se déployer ce dimanche à l’aide de deux avions A400M de la Royal Air Force.

’’Le Royaume-Uni envoie un soutien immédiat au Maroc, notamment une équipe de 60 spécialistes de recherche et de sauvetage et quatre chiens de sauvetage pour aider aux efforts de sauvetage.’’, a précisé le ministre des Affaires étrangères.

’’Je reste en contact avec le ministre des Affaires étrangères Bourita et présente mes plus sincères condoléances au peuple marocain après cet événement tragique’’, a ajouté James Cleverly.

Le secrétaire à la Défense, Grant Shapps, n’a pas aussi manqué d’exprimer sa compation au Royaume du Maroc. ’’C’est une période dévastatrice pour le peuple marocain, en particulier pour ceux qui ont perdu ou porté disparu des proches.’’, a-t-il souligné.

’’Le Royaume-Uni a joué un rôle de premier plan dans les efforts internationaux visant à renforcer les opérations de recherche et de sauvetage, en déployant rapidement ses capacités de transport aérien stratégique uniques, son personnel expert et son aide. Nous sommes fermement aux côtés du Maroc alors qu’il traverse ce terrible événement.’’, a réaffirmé M. Shapps.

L’équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni (UKISAR) répond aux catastrophes au nom du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. Elle dispose d’équipements de recherche spécialisés, notamment des appareils d’écoute sismique, des équipements de coupe et de rupture du béton, et des outils d’étaiement.

Le kit permet aux sauveteurs d’atteindre mêmes personnes coincées sous les bâtiments effondrés

L’équipe médicale d’urgence (EMT) du Royaume-Uni a envoyé sur le terrain une équipe d’évaluation médicale de quatre personnes pour évaluer la situation et en vue de coordonner les opérations avec les autorités marocaines.

En dehors du Royaume-Uni, plusieurs autres pays ont aussi manifesté leur solidarité au Maroc par l’envoi d’équipes d’assistance et de secours.

10 septembre 2023 par