Des équipes de contrôle dans les écoles privées

Des équipes du ministère des Enseignements maternel et primaire effectuent depuis le lundi 13 novembre 2023, une mission de contrôle dans les établissements privés.

Dans le but d’assurer le contrôle et le suivi du respect des instructions et réglementations en vigueur au Bénin, le ministre Salimane Karimou a dépêché des équipes dans les établissements maternels et primaires privés. Selon la correspondance en date du 9 novembre 2023 du ministre des Enseignements maternel et primaire, les départements du Plateau, Borgou, Couffo, Àtacora et Collines accueillent les équipes du 13 au 18 novembre 2023. La mission dans les départements de l’Ouémé, de l’Alibori, du Littoral, de la Donga, de l’Atlantique et du Zou est prévue du 27 novembre au 2 décembre 2023.

A.A.A

15 novembre 2023 par ,