Des équipements de pointe acquis pour renforcer le plateau technique des hôpitaux

Dans le cadre du Projet d’Appui d’Urgence au Plan de Préparation et de Riposte contre la COVID-19, financé par la Banque européenne d’Investissement (BEI), le gouvernement a acquis un important lot de matériel et d’équipements médicaux destinés au renforcement du plateau technique des hôpitaux. Ce lot de matériel a été réceptionné vendredi 18 juillet 2025 par le ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN, et la ministre conseillère à la santé, Claudine PRUDENCIO.

Des équipements de pointe acquis pour renforcer l’offre de soins de santé dans les formations sanitaires du Bénin. Ceci, grâce au Projet d’Appui d’Urgence au Plan de Préparation et de Riposte contre la COVID-19.

Le lot de matériels acquis est composé de : 600 cardiotocographes ; 120 défibrillateurs ; 200 appareils d’électrocardiogramme à 12 pistes ; 50 tables de réanimation du nouveau-né ; 16 moniteurs multiparamétriques munis de défibrillateur ; 62 moniteurs multiparamétriques classiques ; et 42 pousses seringues électriques.

Par cet important lot de matériels, le gouvernement entend réaliser son ambition de doter les hôpitaux de matériels adéquats pour une meilleure prise en charge des patients.

