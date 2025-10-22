Des entreprises marocaines à Cotonou pour explorer le marché béninois

Une délégation marocaine du secteur agroalimentaire est en mission B2B à Cotonou depuis le 20 octobre 2025. Cette initiative, portée par la Fédération nationale de l’agroalimentaire du Maroc (FENAGRI) en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX), a officiellement démarré ses travaux ce mercredi 22 octobre à l’hôtel Sofitel Marina.

Créer un pont durable entre opérateurs économiques béninois et marocains pour dynamiser la coopération industrielle et commerciale dans le secteur agroalimentaire. Tel est l’objectif de la mission B2B Agro-Industrie, Maroc-Bénin. Dans son mot de bienvenue, le Chef de mission adjoint à l’Ambassade du Royaume du Maroc au Bénin, Mohammed El Yamani, a salué l’organisation de cette rencontre qu’il qualifie de « louable initiative » de la Fédération nationale de l’agroalimentaire du Maroc. « Ces rencontres B2B, tant souhaitées par les deux parties, sont à même de consolider davantage les liens d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin », a-t-il affirmé.

Le Maroc en quête de partenariats gagnant-gagnant

L’experte en stratégie export et développement international Ghadah Al Nouno, représentante de la FENAGRI a présenté les performances du secteur agroalimentaire marocain, l’un des piliers de l’économie nationale. « Il regroupe plus de 2000 entreprises marocaines, emploie directement plus de 207 000 personnes et contribue à près de 30 % de la valeur ajoutée industrielle du pays », a-t-elle indiqué. En 2024, poursuite-elle, les exportations alimentaires marocaines ont dépassé les 4,5 milliards de dollars, enregistrant une croissance annuelle moyenne de près de 8 % au cours des cinq dernières années.

Selon Ghadah Al Nouno, le Bénin offre d’importantes opportunités d’investissement et de partenariat dans l’agroalimentaire, la distribution et la logistique. « Les relations commerciales entre le Maroc et le Bénin se renforcent d’année en année, portées par la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui fait du partenariat africain un pilier de la politique économique du Royaume. Cette mission B2B s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle vise à consolider les liens entre nos opérateurs, à stimuler les échanges commerciaux et à encourager des partenariats concrets et durables », a déclaré la représentante de la FENAGRI. A travers ces rencontres B2B, soutient-elle, nous avons l’ambition de renforcer les bases de coopération gagnant-gagnant fondées sur la confiance, la proximité et la durabilité.

Le Bénin, une destination attractive pour les investisseurs

Le directeur des études à l’APIEX (Agence de promotion et d’investissement et de l’exportation), Éric Akouété a présenté le Bénin comme un pays « pro-business » ayant réalisé d’importantes réformes depuis 2016 pour améliorer le climat des affaires. « L’investissement au Bénin est détaxé », a-t-il affirmé. Éric Akouété informe que les dispositifs d’accompagnement mis en place (zones économiques spéciales, code des investissements, partenariats public-privé) permettent aux investisseurs d’évoluer dans un cadre fiscal et administratif avantageux.

Le représentant de l’APIEX a détaillé les facilités offertes telles que les exonérations douanières, guichet unique, accès simplifié aux titres de séjour pour les investisseurs, infrastructures modernes et disponibilité des matières premières. « L’État ne veut pas que les droits et taxes de douane soient un frein à l’investissement », a-t-il expliqué, ajoutant que « les investisseurs disposent de plusieurs régimes incitatifs, adaptés à la taille et à la nature de leurs projets ».

Parmi les secteurs jugés prioritaires figurent l’agro-industrie, le numérique, la santé, le tourisme et la culture. Le Bénin recherche notamment des partenaires pour la transformation du riz, du soja, de l’anacarde, du coton et pour le développement d’industries d’emballage alternatives aux plastiques.

Les entreprises marocaines ayant fait le déplacement au Bénin sont Rio De Oro, Cosumar, Navoc, Complexe Alimentaire Zine, Bmz Biscuiterie Moderne Zine, Societe Amani Agroalimentaire, Ifbp Sa– Institut De Formation En Boulangerie & Patisserie, Detroit Industrie S.A, Epices Taiba, Moroccan Food Processing S.A., Silver Food. Elles échangent avec plusieurs béninoises du secteur agroalimentaire, désireuses d’explorer des partenariats. Des rencontres d’affaires directes sont prévues tout au long de la semaine avec des visites de sites (Supermarché Erevan, marché de gros, GDIZ, marché Dantokpa). La mission prend fin le 24 octobre 2025.

Cette Mission B2B Maroc–Bénin 2025 illustre la vitalité du partenariat entre les deux pays, fondé sur une approche pragmatique de la coopération sud-sud. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’investissement dans l’agro-industrie et confirme la place du Bénin comme pôle d’attraction régional pour les acteurs économiques marocains.

Akpédjé Ayosso

22 octobre 2025 par ,