Des entrepreneures béninoises échangent avec une délégation de TFO Canada

Une délégation de TFO Canada composée de Patrick N. Mico, project manager Africa, et de Brenda Gracia, agent de projet, a échangé vendredi 25 août 2023, avec quelques bénéficiaires de la formation des Petites et moyennes entreprise (PME) sur les services de préparation à l’exportation. La séance d’échanges s’inscrit dans le cadre du projet « Les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive et durable », fruit du partenariat entre la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) et TFO Canada.

Des entrepreneures béninoises pourront désormais exporter leurs produits sur le marché international. Et ce, grâce à l’initiative « Les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive durable », née du partenariat entre le Bureau de promotion du commerce TFO Canada et les affaires mondiales Canada, et la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin. Dans le cadre de ce partenariat, différentes activités ont été réalisées au profit des femmes entrepreneures pour le renforcement de leurs capacités sur des thématiques variées. Dans le cadre des interventions futures, une délégation de TFO Canada a séjourne au Bénin depuis ce jeudi 24 août 2023. L’objectif de la mission est de faire le point à mi-parcours des réalisations.

Au terme de l’évaluation avec l’équipe dirigeante de la CCI Bénin ce jeudi 24 août, la mission composée de Patrick N. Mico, project manager Africa, et Brenda Gracia, agent de projet, a échangé vendredi 25 août 2023, avec quelques bénéficiaires de la formation des Petites et moyennes entreprise. L’objectif selon le secrétaire général par intérim de la CCI Bénin, est de rappeler aux entrepreneures, la mission de TFO Canada, les opportunités qu’elle offre aux PME dans le domaine du commerce international, mais aussi, de faire une restitution des décisions issues de l’examen des dossiers dans le cadre des préparatifs des missions commerciales. Ouvrant la séance d’échanges, Adam Gibigayé a exhorté les participants à beaucoup d’attention, et surtout, saisir le creuset d’échanges pour poser leurs préoccupations.

TFO Canada selon Brenda Gracia, est une organisation à but non lucratif, partenaire du gouvernement du Canada. L’objectif fait -elle savoir, est de travailler avec 24 pays en Afrique, en Amérique latine, et en Asie afin donner le pouvoir économique aux femmes entrepreneures de ces continents, et de les faire grandir dans leur désir d’exportation et d’accès au marché international. Pour y parvenir, TFO Canada entend marquer sa présence aux côtés de ces femmes entrepreneures à travers des institutions d’appui au commerce telles que la CCI Bénin, a expliqué l’agent de projet.

« Les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive durable » selon Brenda Gracia, est un projet qui aide les femmes entrepreneures béninoises à exporter leurs produits à l’international, et surtout, à grandir en tant qu’entreprise. Dans ce cadre, elles auront l’occasion de participer à un Salon commercial agricole à Abidjan (SARA). Un salon qui leur permettra de promouvoir leurs produits sur place, et de décrocher des partenariats avec des acheteurs internationaux, a-t-elle expliqué.

Le Salon commercial agricole est prévu pour la période du 29 septembre au 08 octobre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

