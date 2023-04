Des enseignants poursuivis pour abus sexuel

Au Ceg1 d’Ekpè dans la commune de Sèmè-Podji, plusieurs enseignants ont abusé sexuellement d’une élève. Le commissaire de police de la localité a ouvert une enquête.

Des enseignants du Ceg1 de Sèmè-Podji bientôt dans les mailles de la police. Au nombre de 05, ils auraient abusé sexuellement d’une élève de la classe de 1ère. Interrogés par l’administration du collège, les mis en cause d’après nos sources, auraient reconnu les faits. Ils auraient même entrepris des démarches pour un règlement à l’amiable avec la tutrice de la jeune fille. Celle-ci selon les informations rapportées par plusieurs sources, aurait exigé une somme d’argent (300.000 FCFA environ) de chaque enseignant.

Les enquêtes se poursuivent et les mis en cause répondront de leurs actes devant la justice.

F. A. A.

14 avril 2023 par