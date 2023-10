Des enseignants en formation pour la prévention de la drogue dans les écoles

Des enseignants des collèges et lycées des 12 départements du Bénin prennent part depuis mardi 17 octobre 2023, à un atelier de formation sur le Programme Universel de Prévention de l’usage des Substances Psychoactives. L’objectif de cette session de formation initiée par le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de Lutte contre l’Abus des Substances psychotropes (CILAS) avec l’appui de la commission de la CEDEAO, est de prévenir l’usage de la drogue et autres stupéfiants dans les écoles et centres de formation.

Du mardi 17 au samedi 21 octobre 2023, des enseignants des 12 départements du Bénin bénéficient d’une formation des formateurs sur Programme Universel de Prévention de l’usage des Substances Psychoactives. Ces assises seront l’occasion pour ces acteurs du système éducatif, de prendre part à des discussions et des échanges sur les bonnes pratiques ; de découvrir les outils et les stratégies de lutte adoptées par la CEDEAO, afin d’aborder le problème de la consommation des drogues et des substances psychoactives de manière efficace et sûre avec les apprenants des collèges et lycées. Les participants selon une publication du gouvernement, apprendront également les meilleures pratiques de prévention, d’identification précoce et d’intervention en cas de consommation de substances actives dans les milieux scolaire et artisanal. L’objectif visé est de leur permettre de se familiariser avec le programme universel de prévention de l’usage de substances psychoactives.

Abasse OLOSSOUMARE, directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Yacoubou SANNI, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre l’abus des substances psychotropes (SP-CILAS), et Mamadou KONATÉ, conseiller politique, représentant le Représentant résident de la Commission de la CEDEAO au Bénin ont procédé à l’ouverture des travaux.

