Des enfants des militaires décédés reçoivent des kits scolaires

Le gouvernement béninois à travers la Cellule Technique aux Affaires Sociales (CTAAS) du Ministère de la Défense a offert aux enfants des militaires tombés sur le champ d’honneur des kits scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Distribution de kits de fournitures scolaires aux enfants des militaires tombés sur le champ d’honneur. L’opération a démarré depuis le lundi 11 septembre 2023. Au 6e bataillon interarmes de Natitingou, la cérémonie de remise a eu lieu mardi 12 septembre en présence de l’Assistant du ministre de la Défense Placide Houmbadi et du Conseiller technique aux affaires sociales Franck Comahoué. Des dizaines d’enfants de la maternelle en terminale ont reçu leur kit composé d’un sac neuf, cahiers, stylos et autres.

« Faites plus d’efforts afin de faire partie des meilleurs. Et l’avantage d’être parmi les meilleurs du département, c’est l’entrée au Prytanée Militaire ou au Lycée militaire des jeunes filles », a conseillé le Conseiller Technique aux Affaires Sociales du Ministère de la Défense Nationale aux bénéficiaires.

L’Assistant du ministre de la Défense a aussi exhorté les enfants à travailler davantage en classe pour de meilleurs résultats à la fin de l’année. Plus de 870 kits de fournitures scolaires seront distribués aux enfants des militaires décédés dans toutes les garnisons militaires du nord, du centre et du sud. Le programme « appui en kits scolaires aux enfants orphelins mineurs et vulnérables de militaires décédés en activité » est à sa 4e édition.

A.A.A

13 septembre 2023 par ,