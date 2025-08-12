Des employés poursuivis pour vol de 177 bonbonnes de gaz

Quatre (04) employés dont des agents de sécurité d’une société de gaz industriel ont comparu, mardi 12 août 2025, dans un dossier de vol au magasin de ladite société.

177 bonbonnes de gaz industriel évaluées à dix-huit millions (18.000.000) de FCFA ont disparu des stocks au magasin d’une société de gaz industriel. Trois des agents de la société, soupçonnés, ont été arrêtés.

Les prévenus sous mandat de dépôt et un quatrième agent libre, ont comparu, mardi 12 août 2025, devant le tribunal de première instance de Cotonou.

Le magasinier n’arrive pas à justifier les écarts constatés lors du point des stocks. Selon lui, toute sortie de stocks au magasin est conditionnée à la présentation d’un bordereau de commande. Il ajoute que c’est une seule clé que le responsable logistique lui a remise à la prise de service alors même que toutes les autres pièces disposaient de deux clés.

Il n’y a pas eu de sortie illégale de bonbonnes, selon les déclarations d’un des agents de sécurité à la barre.

Mais le second agent de sécurité poursuivi, se rappelle avoir vu les employés charger 15 bonbonnes en carton dans un stock alors même que cela n’avait pas été mentionné sur le bordereau.

« Quelle a été votre réaction ? », demande le juge à l’agent de sécurité. Celui-ci indique qu’il a en informé ses collègues venus assurer le relais. Il dit ne pas être mêlé au vol de 177 bonbonnes.

Le dossier a été renvoyé au 14 octobre 2025 pour représentation de la société plaignante et continuation.

M. M.

12 août 2025 par ,