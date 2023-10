Des écoles privées ouvertes sans autorisation dans l’Atlantique

Une mission de contrôle effectuée dans le département de l’Atlantique a révélé que plusieurs établissements privés d’enseignements maternel et primaire ont ouvert sans autorisation préalable.

Les promoteurs de plusieurs écoles ouvertes sans autorisation dans le département de l’Atlantique ont été rappelés à l’ordre, selon Camille Tchiakpè, le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) Atlantique.

L’ouverture d’écoles est encadrée par la loi. Il faut une autorisation signée par arrêté du ministre des enseignements maternel et primaire. Un certain nombre de pièces sont à fournir dans le cadre du processus d’autorisation. « Une équipe conjointe du ministère et de la direction descend sur le terrain pour voir si l’école qui veut s’ouvrir dispose des infrastructures et équipements adéquats. Elle vérifie aussi si le terrain qui doit abriter cette école n’est pas litigieux », a expliqué Camille Tchiakpè sur la radio locale Sêdohoun.

Un conseil consultatif intervient au niveau départemental et national dans le processus. La qualité des enseignants est également vérifiée, selon le DDEMP.

Les promoteurs des écoles ouvertes sans autorisation sont appelés à se mettre au pas le « plus tôt possible » au risque de voir leurs établissements fermés, a mis en garde le DDEMP.

Camille Tchiakpè appelle les parents d’élèves à la vigilance face à ces écoles privées non en règle vis-à-vis de la loi.

M. M.

