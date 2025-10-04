samedi, 4 octobre 2025 -

9e édition de la WikiConvention Francophone 2025

Des échanges sur les projets et défis du mouvement Wikimédia à Cotonou




Cotonou accueille les 4 et 5 octobre 2025, la 9e édition de la WikiConvention Francophone. Organisé par Wikimédiens du Bénin User Group, en partenariat avec WikiFranca, l’événement international annuel rassemble à l’hôtel Azalaï, les contributeurs et contributrices francophones des différents projets Wikimédia.

Echanger sur les projets, le partage libre de la connaissance, l’éducation, les enjeux et les défis du mouvement Wikimédia. Tel est l’objectif de cette 9e édition de la WikiConvention Francophone ouverte ce samedi 4 octobre à Cotonou. Plus de 85 boursiers nationaux et internationaux et 22 différentes communautés prennent part à cette rencontre internationale. « Au-delà de rassembler l’ensemble des contributeurs, l’objectif est de créer un environnement qui favorise la collaboration, et les partages d’expériences », a déclaré Fawaz Tairou, président de l’association Wikimédia Bénin et président du comité d’organisation. En prélude à l’évènement, il y a eu 2 jours de pré-conférences (2-3 octobre). Les deux jours de Wiki Convention Francophone (4-5 octobre) sont structurés en conférences, ateliers, panels et communications parallèles répartis dans trois grandes salles de l’hôtel Azalaï.

Un hommage à la solidarité francophone

Le président du comité WikiFranca a axé son intervention sur le thème de cette 9e édition : « Diversité, Unité et Collaboration ». « WikiFranca est né de cette conviction que nos forces réunies au sein du monde francophone, peuvent produire des résultats qui dépassent ce qu’aucun de nous ne pourrait accomplir seul. Notre diversité est une richesse et une unité dans l’action, une force », a affirmé Georges Fodouop. Le Bénin, indique-t-il, nous inspire dans notre objectif de renforcer WikiFranca, comme un espace de coopération, un espace d’innovation et de solidarité. Le président du comité WikiFranca a invité les participants à conjuguer leurs talents, à croiser leurs expériences et à bâtir ensemble des perspectives nouvelles dans le monde francophone.

Des prix à décerner

Quatre (4) prix seront remis lors de la cérémonie de clôture ce dimanche 5 octobre, pour récompenser les bénévoles et associations ayant particulièrement contribué au rayonnement du mouvement Wikimédia et en général et à la langue française en particulier.

Présent à l’évènement, le Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie au Bénin, Paulin Agbetokpanhoun a réaffirmé l’engagement du Bénin à accompagner les initiatives francophones favorisant la production et la diffusion de la connaissance. La 21e conférence annuelle internationale du mouvement Wikimédia (Wikimania) organisée par la Fondation est prévue en 2026 à Paris (France), en format présentiel et en ligne. Une partie de cet événement consistera à célébrer le 25e anniversaire des pionnières de Wikipédia.

La directrice générale de la Wikimedia Foundation, Maryana Iskander a adressé ses félicitations au comité d’organisation pour la réussite de cette 9e édition de WikiConvention Francophone à Cotonou. Elle a souligné l’importance de telles rencontres pour la construction d’un savoir libre, inclusif et accessible à tous.

Akpédjé Ayosso

4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




