Des échanges pour un accès à l’électricité et une agriculture durable dans l’UEMOA

La première édition des BOAD Development Days a été lancée ce jeudi 12 juin 2025, à l’hôtel 2 février à Lomé (Togo). C’est en présence du ministre de l’Economie et des Finances du Togo, Essowè Georges Barcola et du président de Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué.

« Le financement de la transition énergétique de l’agriculture durable : Défis, opportunités et solutions », c’est sous ce thème que se tient la première édition des BOAD Development Days à Lomé. Selon le ministre de l’Économie et des Finances du Togo, Essowè Georges Barcola, ce grand rendez-vous est plus qu’une simple rencontre « Ces journées constituent un carrefour d’idées, un forum d’échanges et un catalyseur d’actions concrètes pour l’avenir de notre sous-région », a déclaré Essowè Georges Barcola. Il a salué l’engagement constant de la BOAD à accompagner les états de l’UEMOA dans leurs stratégies de développement.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. (…). Pour y faire face, il nous faut innover, collaborer et mutualiser nos efforts. C’est précisément l’objectif de ces journées : celui de créer un espace du dialogue constructif entre les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement », a déclaré le représentant de l’Etat togolais », a-t-il ajouté.

Selon le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué, ces journées ont vocation à servir l’engagement de l’institution pour le développement durable de l’UEMOA. « L’Afrique de l’Ouest riche de ses ressources naturelles, de son potentiel humain et de la jeunesse, de sa population est confrontée à une double exigence », a indiqué le président de la BOAD. Il s’agit d’accélérer son développement économique tout au répondant aux impératifs de durabilité et de résilience climatique. « Le changement climatique est là, bien est réel. Nos zones agricoles sont sous pression, nos ressources en eau se raréfient, et les chocs climatiques sont de plus en plus fréquents », a relevé le président de la BOAD. Les enjeux climatiques, économiques et sociaux, poursuit-il, nous obligent à repenser notre façon de produire, de consommer et d’investir.

Malgré un immense potentiel solaire, éolien et hydraulique, des millions de citoyens de l’UEMOA n’ont pas accès à l’électricité. Le président de la BOAD a souligné que la transition énergétique est une condition préalable à tout développement économique et social. L’institution ouest-africaine mise aussi sur une agriculture innovante, résiliente et durable. « Il ne faut pas abandonner notre agriculture, mais la transformer, trouver dans une agriculture productive et durable nourrie par des pratiques innovantes et résilientes au climat, la clé pour assurer notre sécurité alimentaire, préserver notre environnement et créer d’emplois notamment pour les femmes et les jeunes mesdames », a relevé Serge Ekué.

Il a insisté sur des mécanismes de financement adaptés et une mobilisation collective. À l’en croire, les nouveaux mécanismes de financement vert et les instruments de la finance climatique, combinés aux innovations technologiques et aux partenariats public-privé peuvent transformer notre trajectoire. « La Banque Ouest-africaine de développement est pleinement engagée dans cette dynamique. En intégrant le climat dans notre stratégie, en mobilisant des fonds verts, en soutenant des projets à fort impact, nous entendons jouer un rôle de catalyseur de cette transformation », a ajouté le président de la BOAD.

L’événement réunit des experts, décideurs, acteurs du secteur privé et partenaires techniques et financiers, pour formuler ensemble des solutions concrètes face aux défis de l’accès universel à l’électricité dans l’UEMOA et de la souveraineté alimentaire dans l’UEMOA par une agriculture durable et résiliente.

Akpédjé Ayosso

12 juin 2025 par ,