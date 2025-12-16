Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire

La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) organisée par l’ONG African Parks sous l’égide du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, s’est tenue ce vendredi 12 décembre 2025 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. L’évènement a réuni de nombreux acteurs nationaux et régionaux engagés dans la conservation des parcs nationaux et les voisins du grand Complexe W-Arly-Pendjari.

Du 12 au 13 décembre, l’ONG African Parks organise sa 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP). L’objectif de cette édition est de renforcer la visibilité des parcs, analyser les nouveaux enjeux, notamment sécuritaires et réfléchir à des approches concertées. « Nous souhaitons notamment dans le cadre de ce forum, maintenir et élargir la plateforme de sensibilisation et d’échanges avec tous les acteurs, mettre à jour l’ensemble des parties prenantes sur les progrès accomplis, mobiliser davantage toutes les parties prenantes autour des défis actuels des parcs nationaux, mettre en valeur les innovations et enfin renforcer les partenariats et en créer d’autres », a déclaré le représentant Pays d’African Parks, Eric Stanislas HERMANN.

Procédant à l’ouverture de la 2ème édition du FIEP, le représentant du Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, Séverin NSIA, a salué l’initiative d’African Parks et réaffirmé l’engagement du gouvernement pour la conservation de la biodiversité, conformément à l’ODD 15. Il a rappelé la vision du gouvernement ayant conduit à la délégation de gestion de la Pendjari en 2017 et du W-Bénin en 2020 à African Parks. Dans la droite ligne de la vision du gouvernement pour le développement des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, informe-t-il, des investissements importants ont été consentis. Il s’agit, entre autres, de la construction d’infrastructures, de la mise en place d’équipements modernes de communication et de surveillance, du recrutement et de la formation de Rangers pour la surveillance et la protection des parcs nationaux ainsi que des programmes d’appui au développement communautaire.

Séverin NSIA a souligné l’impact de la crise sécuritaire qui, depuis 2022, freine les activités touristiques et complique la gestion des parcs. Il appelle à des solutions adaptées aux défis actuels, notamment celui de « la coproduction de la sécurité d’une part et de l’amélioration continue en matière de gestion et de conservation des parcs nationaux d’autre part ».

Une gestion holistique des ressources naturelles

Le Directeur des Opérations d’African Parks pour l’Afrique de l’Ouest, Hugues AKPONA, a présenté une communication sur le thème « Gestion Adaptative des Parcs nationaux face à la crise sécuritaire ». Il a relevé le lien étroit entre préservation des ressources naturelles, stabilité sociale et résilience des communautés. « Dans un contexte de forte dépendance aux ressources naturelles, leur raréfaction est source de vulnérabilités écologiques, économiques, sociales et sécuritaires. Une gestion holistique des ressources naturelles sera la pierre angulaire de la solution », a déclaré Hugues AKPONA.

Dans ce contexte et face à l’insécurité, African Parks met en œuvre son modèle d’approche intégrée qui combine la durabilité écologique, sociopolitique et financière. L’application de ce modèle a permis d’obtenir des résultats significatifs cette année qui ont été présentés en vidéo à l’attention des participants.

Distinction des ambassadeurs des Parcs Nationaux

L’un des temps forts du forum a été la remise de trophées aux ambassadeurs des Parcs Nationaux. Le Conservateur Principal ADJINDA A. Adjakou, Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) ; Maguidi GBERE KORA, Chargé de Mission du Préfet de l’Atacora ; et la Société de Financement et de Participation (SFP) ont été distingués pour leur engagement et soutien dans les actions de conservation des parcs nationaux.

Une exposition photo a permis aux participants d’admirer des clichés d’espèces emblématiques des parcs, des communautés riveraines et des actions de conservation afin de mieux comprendre le modèle African Parks et d’apprécier la gamme de produits naturels et artisanaux issus des parcs nationaux. Les activités du FIEP se sont poursuivies le samedi 13 décembre avec la marche et la séance de fitness des Parcs Nationaux 2025 au rond-point de Fidjrossè-Plage, suivies d’un grand jeu-concours.

Akpédjé Ayosso

