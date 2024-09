Des échanges pour assurer une bonne rentrée scolaire et universitaire

Des dispositions ont été prises par le gouvernement béninois pour assurer le bon déroulement de la rentrée universitaire et scolaire 2024-2025. L’assurance a été donnée par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané lors de la session extraordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de consultation et de négociations collectives tenue ce mardi 10 septembre 2024 à la salle des fêtes des Tours Administratives à Cotonou.

Des représentants des organisations patronales et les Secrétaires généraux des Confédérations et centrales syndicales représentatives ont pris part à la session extraordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de consultation et de négociations collectives. Les travaux se sont axés sur les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025.

Dans son discours d’ouverture, le ministre d’État, Président de la Commission, Abdoulaye Bio Tchané a mis l’accent sur les mesures prises par le gouvernement dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des enseignants et des Aspirants au métier d’enseignant (AME). Il cite entre autres l’extension à 12 mois de la prise en charge de la rémunération des AME, à compter de l’année scolaire 2023-2024 ; l’octroi d’une assurance-maladie, d’une prime d’engagement pour service d’intérêt national d’un montant 20.000 FCFA par mois et par AME ; la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants et le bénéfice d’un congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Sans oublier la réintégration des 175 Aspirants suspendus en 2021, le reversement en agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE), des AME ayant totalisé trois (03) années d’ancienneté, après réussite à un test d’évaluation etc.

Les participants à cette session ont échangé sur plusieurs autres points liés aux préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. A en croire le ministre Bio Tchané, le gouvernement béninois a pris des dispositions pour le bon déroulement de la rentrée universitaire et scolaire 2024-2025.

A.A.A

11 septembre 2024 par