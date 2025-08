Des échanges en vue d’un accord économique entre le Bénin et le Nigeria

Dans le cadre de la poursuite des échanges bilatéraux initiés par le Bénin et le Nigeria au cours du Sommet économique de l’Afrique de l’Ouest (WAES 2025),tenu à Abuja le 21 juin 2025, sur le thème : « Une voix, un avenir », une délégation nigériane a séjourné au Bénin du 31 juillet au 02 août 2025.

Voici en intégralité le communiqué conjoint des deux états.

À l’invitation du Gouvernement de la République du Bénin, une délégation conduite par Son Excellence Docteur Jumoke Oduwole, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement et comprenant Madame l’Ambassadeur Bianca Odumegwu Ojukwu, Ministre délégué aux Affaires Etrangères, a séjourné à Cotonou, du 31 juillet au 02 août 2025, dans le cadre de la poursuite des échanges bilatéraux initiés par les deux pays au cours du Sommet économique de l’Afrique de l’Ouest (WAES 2025),tenu à Abuja le 21 juin 2025, sur le thème : « Une voix, un avenir ».

Au cours de la rencontre conjointe avec la délégation béninoise composée de Messieurs Romuald WADAGNI, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances chargé de la Coopération, Yvon DETCHENOU, Ministre de la Justice et de la Législation, Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires étrangères et Madame Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du Commerce, les deux Parties sont convenues du Cadre de référence de négociation d’un Accord de coopération Economique Renforcé ainsi que de l’extension

2 août 2025 par