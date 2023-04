Des échanges avec la Lettonie sur les opportunités économiques

Le ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a échangé avec une délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie conduite par le ministre des Affaires Etrangères de la République de Lettonie, M. Edgars Rinkevics.

Séance de travail avec des investisseurs de la Lettonie au Bénin. Le ministre d’Etat Romuald Wadagni et des membres du gouvernement béninois ont échangé avec le ministre des Affaires Etrangères de la République de Lettonie. La séance s’est déroulée en présence d’une délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie. Les discussions se sont axées sur les opportunités économiques et le renforcement de la coopération bilatérale.

La délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie a séjourné au Bénin les 18 et 19 avril 2023. C’est à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).

Akpédjé Ayosso

🇧🇯🇱🇻 Avec certains de mes collègues ministres du Bénin, nous avons échangé avec @edgarsrinkevics, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires.

Nous avons notamment évoqué les opportunités économiques et le renforcement de notre coopération bilatérale. pic.twitter.com/OT9JE6iiR6 — Romuald Wadagni (@WadagniRomuald) April 20, 2023

