Des échanges autour du ‘’Karité’’ pour bâtir un commerce équitable et durable

Le Bénin accueille depuis ce lundi 19 mai 2025, la Conférence mondiale du karité. L’ouverture des travaux a été assurée par la Ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman au Palais des Congrès de Cotonou.

Du 19 au 21 mai, des experts, producteurs, institutions et partenaires sont réunis à Cotonou pour échanger sur l’avenir du Karité : créer un commerce gagnant-gagnant. Il s’agira d’échanger entre autres sur les défis de la transformation locale, l’équité dans la chaîne de valeur, la compétitivité industrielle et la reconnaissance du karité comme alternative au cacao. C’est la troisième fois que le Bénin abrite cette rencontre internationale.

Dans son discours d’ouverture, la Ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman a salué la reconnaissance du rôle moteur que joue le Bénin dans le développement de la filière karité sur le continent africain. A l’en croire, le gouvernement béninois prévoit la mise en place de Zones Économiques Spéciales et la construction d’une unité de transformation de 50.000 tonnes. L’objectif est de transformer localement toute la production nationale dès la campagne 2025-2026.

Le Représentant le ministre de l’Agriculture, Didier Agonyissa a insisté sur la structuration de la filière, l’amélioration de la qualité ainsi que le soutien des femmes productrices. Pour la présidente de l’Alliance globale du karité, Mamatou Djaffo, les femmes sont au cœur de la filière karité. Il faut, souligne-t-elle, que leur rôle soit davantage reconnu.

La Conférence mondiale du karité, édition 2025 est également marquée par une exposition des produits dérivés du karité, soulignant la richesse de cette ressource naturelle aux usages multiples. Les recommandations issues de cette rencontre permettront de mener des actions concrètes pour faire du karité un levier de développement durable, inclusif et équitable.

