Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Fonction publique

Listes des candidats retenus au concours de recrutement de 117 agents (…)


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse ce mardi 28 octobre 2025, le ministère du Travail et de la Fonction Publique a publié la liste des candidats retenus pour le concours de (…)  
Colloque sur les avancées scientifiques en Santé Sexuelle et Reproductive

Des échanges à Cotonou pour accélérer les progrès vers l’atteinte des (…)


28 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali IMOROU BAH CHABI a procédé, mardi 28 octobre 2025, à l’hôtel Azalai de Cotonou, au lancement officiel du colloque (…)  
Présidentielle 2026

Les députés LD reconnaissent les dysfonctionnements internes de leur parti


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, mardi 28 octobre 2025, un message au duo candidat conduit par le Ministre Romuald Wadagni pour (…)  
Qui représentera l’Afrique à la Coupe du monde 2026 : résultats des (…)


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Afrique 2026 ont enthousiasmé les supporters, les enchantant avec des buts spectaculaires et des remontées (…)  
Examen du Certificat de qualification aux métiers

Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification aux métiers (CQM) a démarré, ce lundi 27 octobre 2025, au CEG Les Pylônes à Cotonou. 41.934 candidats (…)  
CRIET

Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné une affaire d’escroquerie en ligne ce lundi 27 octobre 2025. La prévenue est accusée (…)  
Présidentielle 2026 au Bénin

Agbodjo lance un appel à Wadagni


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin ne sera plus actif sur la scène politique. Il l’a annoncé lors (…)  
Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Une quarantaine de jeunes arrêtés après un spectacle de Egoungoun


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, dans (…)
L’UP-R, premier parti annoncé à la CENA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidature du parti Union Progressiste le Renouveau (…)
La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
« La Cena n’a ni violé le code , ni …. » Lire l’intégralité de la décision


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Saisie par requête en date à Cotonou du 23 octobre 2025, enregistrée à (…)
Le gouvernement salue la mémoire d’un apôtre du dialogue entre la foi (…)


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le (…)
Les LD épuisent toutes les voies de recours sans succès


27 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les huit recours introduits par les militants du Parti Les Démocrates (…)
Deux fourrières ouvertes à Cotonou pour les véhicules


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales (…)
L’économie sociale et solidaire au cœur de la Rentrée à ESM-BENIN


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
C’est à travers un Séminaire spécialisé, grand creuset d’échanges et de (…)
La décision de la Cour constitutionnelle prévue pour ce soir


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’audience spéciale de la Cour constitutionnelle consacrée à l’examen (…)
Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
L’ANIP facilite l’accès aux pièces pour les candidats


27 octobre 2025 par Marc Mensah
À un peu plus de deux mois des élections générales de 2026 au Bénin, (…)
L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy (…)
Les Démocrates multiplient les recours devant la Cour constitutionnelle


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les sages de la Cour constitutionnelle vont examiner ce lundi 27 (…)
1 070 candidats pour 250 postes d’assistants probatoires


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les candidats au test de recrutement de 250 assistants en position de (…)
VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
MTN Bénin s’engage pour la santé des femmes à travers “La Marche Rose (…)


26 octobre 2025 par La Rédaction
Ce dimanche, MTN Bénin a apporté son soutien à une marche de (…)
82 personnes dont 11 femmes arrêtées à Godomey


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure menée par la directrice (…)
17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
2 ans et 10 ans de prison pour atteinte sexuelle sur mineure


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a (…)
La Guinée ouvre la voie à un modèle équitable et durable


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La République de Guinée accueillera, le mercredi 19 novembre 2025, au (…)
Calendrier complet de la CAN Maroc 2025


26 octobre 2025 par Marc Mensah
Le calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a été (…)
Télécharger 1xBet original au Bénin facilement sur Android et iOS en 2025


26 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si tu aimes suivre les matchs et miser un peu pour pimenter tes (…)
Les Amazones du Bénin s’inclinent face au Nigeria


25 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin s’est incliné 2-0 ce vendredi 24 octobre 2025 face au Nigeria (…)
Cotonou accueille un colloque pour des solutions durables en SSR


25 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’hôtel Azalaï de Cotonou abrite du 27 au 29 octobre 2025, le Colloque (…)
Le Bénin, leader de l’agriculture dans l’espace CEDEAO


25 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin a réalisé des bonds significatifs dans le secteur de (…)
Les candidats autorisés aux tests de recrutement de 150 agents de douane


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La liste des candidats préselectionnés, à l’issue de la phase sportive, (…)
Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de (…)
