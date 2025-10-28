Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Fonction publique
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse ce mardi 28 octobre 2025, le ministère du Travail et de la Fonction Publique a publié la liste des candidats retenus pour le concours de (…)
Lire la suite
Colloque sur les avancées scientifiques en Santé Sexuelle et Reproductive
28 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali IMOROU BAH CHABI a procédé, mardi 28 octobre 2025, à l’hôtel Azalai de Cotonou, au lancement officiel du colloque (…)
Lire la suite
Présidentielle 2026
28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Judicaël ZOHOUN,
Marc Mensah
Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, mardi 28 octobre 2025, un message au duo candidat conduit par le Ministre Romuald Wadagni pour (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Afrique 2026 ont enthousiasmé les supporters, les enchantant avec des buts spectaculaires et des remontées (…)
Lire la suite
Examen du Certificat de qualification aux métiers
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification aux métiers (CQM) a démarré, ce lundi 27 octobre 2025, au CEG Les Pylônes à Cotonou. 41.934 candidats (…)
Lire la suite
CRIET
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné une affaire d’escroquerie en ligne ce lundi 27 octobre 2025. La prévenue est accusée (…)
Lire la suite
Présidentielle 2026 au Bénin
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin ne sera plus actif sur la scène politique. Il l’a annoncé lors (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, dans (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidature du parti Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
Lire la suite
28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Saisie par requête en date à Cotonou du 23 octobre 2025, enregistrée à (…)
Lire la suite
27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le (…)
Lire la suite
27 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les huit recours introduits par les militants du Parti Les Démocrates (…)
Lire la suite
27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales (…)
Lire la suite
27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
C’est à travers un Séminaire spécialisé, grand creuset d’échanges et de (…)
Lire la suite