Fonction publique Listes des candidats retenus au concours de recrutement de 117 agents (…)

28 octobre 2025 par ,

A travers un communiqué de presse ce mardi 28 octobre 2025, le ministère du Travail et de la Fonction Publique a publié la liste des candidats retenus pour le concours de (…)

Colloque sur les avancées scientifiques en Santé Sexuelle et Reproductive Des échanges à Cotonou pour accélérer les progrès vers l’atteinte des (…)

28 octobre 2025 par ,

Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali IMOROU BAH CHABI a procédé, mardi 28 octobre 2025, à l’hôtel Azalai de Cotonou, au lancement officiel du colloque (…)

Présidentielle 2026 Les députés LD reconnaissent les dysfonctionnements internes de leur parti

28 octobre 2025 par , ,

Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, mardi 28 octobre 2025, un message au duo candidat conduit par le Ministre Romuald Wadagni pour (…)

Qui représentera l’Afrique à la Coupe du monde 2026 : résultats des (…)

28 octobre 2025 par

Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Afrique 2026 ont enthousiasmé les supporters, les enchantant avec des buts spectaculaires et des remontées (…)

Examen du Certificat de qualification aux métiers Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025

28 octobre 2025 par ,

La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification aux métiers (CQM) a démarré, ce lundi 27 octobre 2025, au CEG Les Pylônes à Cotonou. 41.934 candidats (…)

CRIET Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA

28 octobre 2025 par ,

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné une affaire d’escroquerie en ligne ce lundi 27 octobre 2025. La prévenue est accusée (…)

