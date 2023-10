Des drones et un avion de renseignement pour l’armée béninoise

L’opérateur de référence du ministère des Armées pour le transfert du savoir-faire militaire français à l’international, DCI va livrer des drones et un avion de renseignement au Bénin.

Le gouvernement béninois continue de doter les forces de défense et de sécurité d’équipements et de matériels. Selon les informations, la société internationale française de services militaires ‘’ Défense conseil international (DCI) a obtenu un contrat d’assistance de 11,7 millions d’euros pour un programme de renseignement, surveillance et reconnaissance au Bénin. Dans le cadre de ce programme, DCI va procéder à la livraison au Bénin des drones et un avion de renseignements .

4 octobre 2023 par